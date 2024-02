Žlahtna komedija je predstava Paradiž

Po izboru žirije in občinstva je žlahtna komedija leta postala predstava Paradiž, naziv žlahtnega komedijanta pa sta si prislužila Polona Juh in Branko Šturbej, nagrado za režijo je prejela Nina Ramšak Marković.

Polona Juh in Branko Šturbej (oba SNG Drama Ljubljana) sta navdušila z nastopom v predstavi Kar hočete Janusza Kice, prva v vlogi žalujoče grofice Olivije, njen igralski kolega pa z upodobitvijo Malvolia. Letošnja žirija, ki so jo sestavljali Živa Bizovičar, Ajda Rooss in Simon Šerbinek, je nagrado za režijo dodelila Nini Ramšak Marković za predstavo Arzenik in stare čipke Josepha Kesserlinga v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega. V obrazložitvi so zapisali: »Ustvarjalka se drzno umakne od izvirnika in besedilo nadgradi s številnimi referencami, slikovnim in filmskim gradivom ter žanrsko obarvano glasbo. S tem neposredno napade sistemske zločine srednjega razreda. Natančna v ritmu v tipizirane like vnese svežino in razpre preizpraševanje o smiselnosti komedije danes brez družbenokritične ostrine.«

Nagrada za predstavo je tokrat po tako po izboru občinstva kot žirije ostala v domačem SLG Celje. »Učinkovit sopripovedovalec sodobne pravljice je tudi glasba, ki je kot ustvarjalka atmosfere, ilustracija občutij ali pa prispodoba za neizrekljive misli. Predstava, ki humor združuje z bridkostjo, žalost z izgubo ter melanholijo s sočutjem, je hvalnica življenju. In ko življenje umre, odpadejo tudi maske,« je še zapisala žirija.