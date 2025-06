V nadaljevanju preberite:

Študenti akademije so ne glede na to, ali se je imenovala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, ali, kot so jo poimenovali ob ustanovitvi nekaj mesecev po drugi svetovni vojni, Akademija upodabljajoče umetnosti, praviloma vedno orali ledino. V vsaki generaciji so študentje na slovensko sceno prinesli nove umetniške smeri in trende, njihova subverzivnost pa je občasno presegla upor na umetniškem področju in prešla na polje političnega.