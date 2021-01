Auschwitz in Louvre z ogromnim upadom števila obiskovalcev

Mona Liza je lani bolj ali manj samevala. FOTO: Martin Bureau/Afp

Avgusta lani je bilo pred Louvrom vsaj nekaj ljudi, saj je francija sprostila nekatere ukrepe. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters



Tudi Auschwitz-Birkenau z velikim upadom

V spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau so na spletu zelo dejavni. Ponujajo virtualni ogled nekdanjega taborišča. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Za domačimi in svetovnimi muzeji je izjemno težko leto. Zaradi pandemije koronavirusa so imeli večino leta 2020 zaprta vrata, svojo dejavnost pa bili primorani preseliti na svetovni splet. V nekaterih kulturnih inštitucijah se tako že soočajo s finančnimi težavami.Največji muzej na svetu, francoski Louvre, je imel v lanskem letu več kot 70-odstotni upad števila obiskovalcev, poroča Reuters. Prejemki z naslova vstopnin so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za več kot 90 milijonov evrov. Louvre je imel lani vrata za ljubitelje umetnosti zaprta šest mesecev, tudi v tem trenutku vstop vanj ni možen. Leta 2020 si je izjemno zbirko v francoskem muzeju ogledalo 2,7 milijona obiskovalcev, kar je v primerjavi z letom prej, ko je Louvre obiskalo 9,6 milijona ljudi, malo. V rekordnem letu 2018 pa so zabeležili celo 10,2 milijona obiskovalcev.Ker je Louvre v veliki meri odvisen od tujih gostov – prednjačijo turisti iz Kitajske, ZDA, Japonske in Brazilije – je prepoved potovanja francoski muzej zelo prizadela. Tujci predstavljajo tri četrtine vseh obiskovalcev, v poletnih mesecih pa jih je prišla v Pariz le peščica. Muzeju je nekaj škode sicer uspelo omejiti z izjemno uspešno razstavo o Leonardu da Vinciju, ki je privabila kar 1,1 milijon ljudi, zaprli pa so jo še pred prvo spomladansko karanteno v Franciji.Vodstvo muzeja poskuša ta čas ljubitelje umetnosti privabiti z dodelanimi digitalnimi vsebinami. Spletno mesto louvre.fr je obiskalo že 21 milijonov ljudi, število spletnih naročnikov pa od leta 2019 naraslo za več kot milijon na 9,3 milijona, so sporočili iz muzeja. Poslužiti se poskušajo tudi drugih načinov zbiranja finančnih sredstev. Posneli so film »Noč v Louvru: Leonardo da Vinci«, ki je namenjen tudi za predvajanje v kinematografih, ter film »Ponudba za Louvre«, s katerim so zbrali 2,4 milijona evrov.Performans, ki ga je pri stekleni piramidi pred Louvrom posnel glasbeni zvezdnikin ga na silvestrski večer predvajal na družbenih omrežjih, je zabeležil 16 milijonov ogledov. Francoska vlada je sporočila, da so se prihodki od turizma v letu 2020 na državni ravni zmanjšali za 41 odstotkov oziroma 61 milijard evrov na 89 milijard evrov.Tudi spominski muzej Auschwitz-Birkenau se sooča s podobnimi težavami. Zaradi zaprtja je bilo obiskovalcev malo, finančne težave se kopičijo. Lani je muzej na Poljskem obiskalo dobrega pol milijona ljudi, kar je skoraj petkrat manj kot leto pred tem. Muzej je bil zaprt več kot pet mesecev, tudi ob odprtju pa so morali zaradi pandemije koronavirusa prilagoditi oglede – zmanjšati število ljudi, ki so naenkrat obiskali območje nekdanjega koncentracijskega taborišča in poskrbeti za ukrepe med vodniki in drugim osebjem.Direktor muzejaje povedal, da so v zelo težki situaciji. »Dramatičen padec števila obiskovalcev je močno zmanjšal proračun našega muzeja, posledično smo morali ukiniti številne prednostne naložbe, dejavnosti in projekte.« prek spleta so podpornike prosili za donacije, številni so se tudi odzvali. Tudi dejavnosti Mednarodnega izobraževalnega centra o Auschwitzu in holokavstu (ICEAH), tesno sodeluje s poljskim spominskim muzeje, so zelo okrnjene, šolske skupine zaradi omejitev potovanj namreč še vedno ne morejo na ogled.»Več izobraževalnih programov in projektov smo preselili na splet. Nekatere smo žal morali tudi odpovedati ali pa njihovo izvedbo preložiti na poznejši datum,« je pojasnil direktor ICEAH. Kljub težkemu leti pa ga veseli, da se je več kot 3000 mladih z vsega sveta uspelo udeležiti vsaj enodnevnih študijskih obiskov. Če drugače ne, so se pridružili virtualnim obeležjem.V spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau so na spletu zelo dejavni. Ponujajo virtualni ogled nekdanjega taborišča. Na predvečer 75. obletnice osvoboditve Auschwitza so na uradnem twitter profilu uspeli preseči število milijon sledilcev. V letu 2020 so na spletni strani muzeja zabeležili več kot 16 milijonov ogledov, zanimanje za virtualni obisk muzeja na panorama.auschwitz.org je v primerjavi z letom pred naraslo za 100 odstotkov.Kot so zapisali v muzeju, so v tem trenutku njihovi najpomembnejši vir, da pridejo med ljudi, virtualne vsebine. Zgodbe o Auschwitzu so na voljo v več jezikih, med njimi v angleščini, arabščini, grščini, španščini, nizozemščini, nemščini.