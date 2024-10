Brezhibno zlitje arhitekture in narave v Lizboni

V nadaljevanju preberite:

V Lizboni so nedavno po daljši celoviti prenovi znova odprli Center za moderno umetnost Gulbenkian (CAM), ki hrani eno najpomembnejših zbirk moderne in sodobne portugalske umetnosti. Za zasnovo so bili zadolženi japonski arhitekt Kengo Kuma in sodelavci. Kumi je bil zaupan tudi olimpijski stadion za OI 2020 v Tokiu. CAM je njegov prvi projekt na Portugalskem.

Čemu so arhitekti sledili pri zasnovi, kaj vse CAM zajema in kako bo prenova vplivala na njegovo delovanje?