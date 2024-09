Samosvoja lepotica na robu Evrope

V članku preberite:

Verjetno si je vsako mesto na svetu mogoče ogledati v dveh dneh in ni čudno, da na spletu mrgoli instantnih nasvetov, kako v 48 urah do obisti raziskati Pariz, New York, Dunaj in tudi Lizbono. Vse je mogoče, le da je po portugalski prestolnici škoda in nesmiselno preveč hiteti. Bolje se je ustaviti na enem od črno-belo tlakovanih trgov in začutiti sproščenost mesta z izjemno zgodovino.