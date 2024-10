| Nedelo PREMIUM

Majhna mesta velikih zgodb

Portugalska mesteca Tomar, Óbidos in Batalha, ki ležijo blizu en drugega, so unikatna vsako na svoj način, vsa pa so nedvomno vredna ogleda.

Galerija Tomar je bil mnogo stoletij tesno povezan s templjarji in še danes sta njihov samostan in grad na vrhu hriba glavni razlog za obisk. FOTO: Urša Izgoršek