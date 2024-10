Davčna oaza za mlade

V nadaljevanju preberite:

Desnosredinska portugalska vlada premiera Luísa Montenegra je predstavila načrt – nekateri so ga označili za fiskalni eksperiment –, s katerim namerava ustaviti perečo problematiko bega možganov. Da se Portugalci po končanem šolanju v iskanju boljšega življenja ne bi več množično izseljevali na tuje, namerava mlajše od 35. leta davčno razbremeniti.

V predlogu je predvideno, da mladi, ki zaslužijo do 28.000 evrov na leto, v prvem letu delovne dobe ne bi plačevali dohodnine. Naslednja štiri leta bi bili oproščeni 75 odstotkov, pozneje polovico, od osmega do desetega leta delovne dobe pa 25 odstotkov davka. Olajšava naj bi stala okoli 650 milijonov evrov na leto oziroma skoraj 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda. Po ocenah finančnega ministra Joaquima Mirande Sarmenta bi lahko od ukrepa imelo koristi od 350.000 do 400.000 ljudi, med katerimi so tudi tisti brez portugalskega državljanstva. Poudaril je, da je davčna razbremenitev glavno orodje tako za zadrževanje mladih na Portugalskem kot za njihovo privabljanje v državo.