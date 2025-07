Zlatnik poezije posthumno Petru Kolšku

Znan je letošnji prejemnik zlatnika poezije, ki ga v sklopu Veronikine nagrade v Celju podeljujejo od leta 2005. Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus ter ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika in kulture letos po izboru Zorana Pevca posthumno prejme Peter Kolšek (1951–2019).

»Pesnikova avtopoetičnost je fiksirala njegovo tovrstno ustvarjalnost v realni dotik z bližnjim, resničnim, s spominom na mladost. Z raznoterimi pomenskimi sestavinami je umeščal sebstvo in Drugega v spekter iskanja ter najdevanja v različnih bivanjskih položajih (...),« je, kot so sporočili iz celjske občine, zapisano v utemeljitvi.

Kot še izhaja iz obrazložitve, se je Kolšek »zavedal nezanesljivosti spoznavnega, zastavljal si je vprašanja, ki so bila velikokrat izkušenjsko preverjena in zato pogosto retorična (...) Skepsa, nemir, ironična distanca in premagovanje malodušja so le nekatere od značilnosti njegove poezije (...) Dobro je vedel, da jezik nikoli ne more ujeti bistva biti, da je vse, kar smo še pravkar trdno držali v rokah, v naslednjem hipu izmuzljivo in izgubljeno (...) In prav tu je njegova poezija skorajda dejansko občutenje, je komunikativna veriga, realni dotik z bližnjo bivanjsko izkušnjo, obenem pa je reprezentacija pesniške imaginacije v stapljanju horizonta med preteklostjo in sedanjostjo, med imanentnim in transcendentnim. Doumljivo v točki nedoumljivega«.

Kolškove pesmi so izšle v zbirkah Elegije (1986), Menina (1991), Kletarjevo popoldne (1996), Nikoli več (2005), Opuščanje vrta (2009), Tropi in tropine, stare in nove pesmi (2011), Dekleta pojejo (2014), Slavospevi, ki jih pojejo vrane (2017) in Neslišna navodila: izbrane in nove pesmi (2021, posthumno). Bil je tudi soavtor srednješolskih učbenikov, beril za literaturo, urednik antologije slovenske poezije 20. stoletja, pojavljal se je tudi kot filmski kritik, priznan pa je bil predvsem kot kritik literarnih besedil, zlasti poezije.

Pesnik, novinar in publicist Peter Kolšek je na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral primerjalno književnost in slovenistiko, diplomiral je leta 1978. Najprej je sedem let poučeval slovenščino na dveh ljubljanskih gimnazijah, od leta 1987 do upokojitve leta 2016 pa je bil zaposlen v kulturni redakciji časnika Delo.

Zlatnik poezije kot tudi malo Veroniko in Veronikino nagrado bodo podelili 26. avgusta na Celjskem gradu. Letošnjo podelitev pripravljajo Matic Dokler, Nuša Ofentavšek in Jan Ulaga, slavnostna govornica bo Alenka Jovanovski.

Lani je zlatnik poezije prejel literat Boris A. Novak.