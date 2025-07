Za najdragocenejši košček Marsa pričakujejo milijone

V avkcijski hiši Sotheby's bo dražba, ki se bo, če bodo finančna pričakovanja uslišana, zapisala v zgodovino dražb predmetov s področja naravoslovja. Kupca z denarnico brez dna bodo iskali za meteorit z oznako NWA 16788, največji doslej znani fragment Marsa na Zemlji. Tehta 24,67 kilograma, njegova ocenjena vrednost je med dvema in štirimi milijoni ameriških dolarjev. Oziroma od 1,7 do 3,4 milijona evrov, k čemur bo treba prišteti še dražbeni pribitek.

Meteorit, ki ga promovirajo kot najdragocenejši košček Marsa v ponudbi dosedanjih dražb, je 16. novembra 2023 neki lovec na meteorite odkril v puščavski regiji Agadez v Nigru. Takoj je vzbudil zanimanje stroke, saj je okoli 70 odstotkov večji od kateregakoli doslej znanega meteorita z Marsa.

Ponuja dragocen vpogled v geologijo rdečega planeta; na njegovi površini so sledi steklene skorje, kar priča o silovitem prehodu skozi Zemljino atmosfero, v notranjosti pa območja, na katerih je udarec – meteorit je najverjet­neje nastal ob trčenju asteroida ob Mars – stalil minerale in jih spremenil v naravno steklo. Meteorit je, skratka, rezultat kataklizmičnega dogodka pred milijoni let, po medplanetarnem potovanju v skladu z zakoni vesolja je dosegel Saharo in zdaj, po zakonih mednarodnega trga, New York.

Znanih okoli 400 meteoritov z Marsa

Na podlagi silovitosti trka asteroida, ki je potrebna za izmet kakršnegakoli materiala z Marsove površine v vesolje, so znanstveniki ocenili, da je na tem planetu le kakih 19 kraterjev, ki so dovolj veliki, da bi lahko predstavljali potencialna mesta nastanka Marsovih meteoritov. Ocenjujejo tudi, da je na Zemlji znanih okoli 400 meteoritov z Marsa, kar je manj kot odstotek znanih meteoritov na našem planetu. Skupno tehtajo 374 kilogramov.

Meteorit z oznako NWA 16788 tehta 24,67 kilograma, njegova ocenjena vrednost je med dvema in štirimi milijoni ameriških dolarjev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

In kakšen je odgovor znanosti na visoka cenovna pričakovanja dražbene hiše Sotheby's? Profesor paleontologije in evolucije na Univerzi v Edinburgu Steve Brusatte je bil kritičen. »Škoda bi bilo, če bi meteorit izginil v trezorju kakšnega oligarha. Spada v muzej, kjer bi ga bilo mogoče preučevati in kjer bi ga lahko videli otroci, družine in širša javnost,« je povedal za CNN.

Kdo drug meni ravno nasprotno. »Če ne bi bilo trga, ki spodbuja iskanje, zbiranje in prodajo meteoritov, jih v svojih zbirkah niti približno ne bi imeli toliko – in to je gonilna sila znanosti!« je za isti medij povedala Julia Cartwright, planetarna znanstvenica in neodvisna raziskovalka na Univerzi v Leicestru.

Pota znanosti so kdaj diametralno nasprotna trgu. Leta 2020 je odmevala napoved, da bo Nasa del meteorita z Marsa z oznako Sayh al Uhaymir 008, odkritega v Omanu, poslala nazaj na Mars, in sicer z roverjem Perservance. Potrebovali so ga za kalibracijsko tarčo enega izmed instrumentov. Rover je sicer na rdečem planetu pristal februarja 2021, kar pomeni, da ga raziskuje več kot štiri leta.

Meteorit je najverjetneje nastal ob trčenju asteroida na Mars. FOTO: Z dovoljenjem Sotheby's

O tem, ali lahko izjemno redke dragocenosti kar izvoziš iz Nigra, ki velja za najslabše razvito državo na svetu, in plasiraš na mednarodni trg, na spletu natančnejših podatkov ni najti, le splošno oznako, da je izvoz kulturnih artefaktov in predmetov z zgodovinsko vrednostjo brez ustreznega dovoljenja tudi iz te saharske države prepovedan.

Na spletu je dostopen članek Za prgišče Marsa (A Fistful of Mars), v katerem je navedeno, da ostaja ime lovca na meteorite, ki je odkril NWA 16788, neznano, prodal pa ga je mednarodnemu trgovcu, nakar je pristal v zasebni galeriji v italijanskem Arezzu. V Italiji je bil tudi prvič javno na ogled, namreč v italijanski vesoljski agenciji Asi.