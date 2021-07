Igriva in duhovita invazija sveta

V nadaljevanju preberite:



Če ste se pred dvema tednoma sprehajali po parku Tivoli, ste morebiti opazili dolgo vrsto, ki se je vila izpred vrat Mednarodnega grafičnega likovnega centra in čakala na možnost nakupa grafik Alert 2020 svetovno priznanega uličnega umetnika, ki deluje pod psevdonimom Invader in katerega razstava Grafike na papirju je v MGLC na ogled do 15. avgusta. Grafike so razprodali v enem dnevu, na zidovih ljubljanskih ulic pa še vedno najdete sledi njegove (že druge) invazije prestolnice – mozaike, ki sledijo motivom in estetiki kultne videoigre Space Invaders. »Invader s svojim brezkompromisnim delovanjem, ustvarjalno zavzetostjo in zavezanostjo etičnim načelom ulične umetnosti že več kot 20 let intenzivno soustvarja njeno vedno pomembnejšo vlogo v kontekstu sočasne umetnosti,« je zapisal kustos Božidar Zrinski, ki je na retrospektivno razstavo Grafike na papirju uvrstil več kot sto del na papirju ter Invaderjev izbor kratkih avtorskih filmov. Invaderjeva invazija pa se ne zaustavi na papirju; kot ulični umetnik je znan predvsem po tako imenovanih invazijah v svetovna mesta in velemesta, po mozaikih, ki jih v anonimnosti in ilegali namešča na zidove, pa tudi na znamenitosti, javne osebnosti, celo na morsko dno, v stratosfero in na Mednarodno vesoljsko postajo. Ob tem izpostavlja, da vselej stoji »na obeh poljih – z eno nogo na ulici, z drugo v institucijah. Gre za dve različni stvari, ki pa se lahko dopolnjujeta, in rad se pomikam od ene do druge«.