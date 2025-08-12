Marco Barotti: Umetnik z zvočnimi skulpturami obnavlja uničene koralne grebene

V nadaljevanju preberite:

Ko sem novembra lani v Berlinu, kjer živi, prvikrat srečala italijanskega umetnika Marca Barottija, mi je dejal, da pripravlja projekt, ki bo z zvokom obnavljal koralne grebene po svetu. Zdelo se mi je osupljivo in neizvedljivo hkrati. Že mesec zatem je Barotti na otoku Feridhoo na Maldivih implementiral prve prototipe zvočnih skulptur, s katerimi se bo predstavil tudi v sklopu Beneškega arhitekturnega bienala 2027.

Kot pravi, »projekt temelji na dejanskih ekoloških podatkih in sodobnih raziskavah koral; brez te osnove bi tvegali, da postane zgolj estetska gesta. Saj veste, šlo bi samo za nameščanje lepih skulptur pod vodo – zakaj že? Zato sodelujemo z morskimi biologi, oceanografi in podnebnimi znanstveniki, da zagotovimo, da so zvočne krajine in skulpturalni elementi utemeljeni v znanstvenih dognanjih in da odražajo dejanske razmere, ki vplivajo na koralne ekosisteme«.