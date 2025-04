Brskanje po življenju Ulaya in Marine Abramović

V nadaljevanju preberite:

Konec novembra bodo v ljubljanski Cukrarni odprli eno od najbolj odmevnih razstav v regiji v zadnjih letih, če ne kar desetletjih. Na razstavi Art Vital bo predstavljeno skupno življenje in delo svetovno znanega umetniškega dvojca Ulay in Marina Abramović, ki globalno velja za pionirskega in enega od najvplivnejših in najvidnejših na področjih performativne umetnosti in razvoja konceptualne ustvarjalnosti. Pogovarjali smo se z Marino Abramivić in umetniško vodjo Cukrarne Alenko Gregorič.