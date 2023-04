Nagrada Riharda Jakopiča Stašu Kleindienstu

V nadaljevanju preberite:

V Moderni galeriji so danes podelili nagrado in priznanji Riharda Jakopiča, najvišje nacionalne nagrade za likovno in vizualno umetnost. Slikar Staš Kleindienst je dobitnik nagrade Riharda Jakopiča, priznanji pa sta prejela ustvarjalka na področju intermedijske umetnosti Maša Jazbec in slikar Mitja Konić. Člani žirije – letos so to Nadja Zgonik, Žiga Kariž, Marko Glavač in Aleš Vaupotič – so zapisali, da Kleindienst »prejme nagrado Riharda Jakopiča za bogat in nadvse kompleksen slikarski opus, ki je svoj prvi višek dosegel v zadnjih petih letih«.