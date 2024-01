Našli izgubljeno sliko Gustava Klimta, ocenjena je na 50 milijonov evrov

»Portret Fraulein Lieser« je nekoč pripadal bogati judovski industrialski družini z Dunaja, nazadnje so ga v javnosti videli leta 1925. Kaj se je s sliko dogajalo po tem, ostaja skrivnost, družina sedanjih lastnikov ima sliko v lasti od 60. let prejšnjega stoletja.

Portret gospodične Lieser je naročila družina bogatega judovskega industrialca, naslikal pa ga je Klimt leta 1917 malo pred smrtjo. FOTO: AFP

Po oceni dražbene hiše im Kinsky, je vrednost slike več kot 50 milijonov evrov. »Slika take redkosti, umetniškega pomena in vrednosti na umetniškem trgu v Srednji Evropi ni bila na voljo že desetletja,« so dejali pri im Kinsky v izjavi za javnost.

Portret Fraulein Lieser bo po washingtonskih načelih, mednarodnem sporazumu o vrnitvi umetnin, ki so jih ukradli nacisti, vrnjen potomcem nekdanjih lastnikov. V dogovoru z njimi bo slika šla na dražbo.

Pred dražbo bo slika predstavljena na različnih mednarodnih lokacijah, vključno z Združenim kraljestvom, Švico, Nemčijo in Hongkongom, so sporočili iz dražbene hiše.

FOTO: AFP

Odvetnik za umetnost je avstrijskim medijem povedal, da doslej niso našli nobenega dokaza, da je bilo delo pred ali med drugo svetovno vojno predmet ropa ali kraje.

Klimtove umetnine so v preteklosti na dražbah dosegle vrtoglave zneske. Njegova slika Dama s pahljačo je bilo junija prodana za 100 milijonov evrov, in postala najvrednejše umetniško delo, ki je bilo kdaj koli prodano na dražbi v Evropi.