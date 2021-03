Klimtova Dama s pahljačo po stoletju znova na Dunaju

Sum nezakonitega izvoza v ZDA

Innenraum: Atelierraum mit den (unvollendeten) Gemälden 'Die Braut' und 'Dame mit Fächer'. FOTO: Avstrijska nacionalna biblioteka ÖNB

V dunajskem Muzeju Belvedere bo od jutri dostopna razstava, posvečena zadnjemu ustvarjalnemu obdobju pionirja dunajskega modernizma izpred stoletja(1862–1918). Vanjo bo vključena tudi njegova slika Dama s pahljačo iz let 1917–18. Zaradi zgodovine te slike in menjave njenih lastnikov v stoletju po njenem nastanku je morala Avstrija za njeno izposojo zagotoviti celo imuniteto za čas trajanja razstave, so sporočili s Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.Kmalu po Klimtovi smrti so v njegovem ateljeju posneli fotografijo, ki prikazuje dve sliki na slikarskih stojalih. Gre za Damo s pahljačo in nedokončano Nevesto. Medtem ko je zadnja že dolgo na ogled v Muzeju Belvedere, ocenjujejo izposojo Dame s pahljačo za velik dogodek. Pomembno namreč zaokroža predstavitev poslednjega Klimtovega življenjskega in ustvarjalnega obdobja.Damo s pahljačo obdaja več skrivnosti, tako glede upodobljene ženske kot potovanja same slike. Klimt je v svojih delih pogosto upodabljal dame iz visoke dunajske družbe, vendar je za to delo najverjetneje poziral neznan model. Po trenutno znanih podatkih je sliko leta 1920 za zadnjo razstavo na Dunaju posodil industrialec. Nato je družina Böhler sliko odpeljala v Švico. Z zbirateljemse je v 50. letih prejšnjega stoletja vrnila v Avstrijo, v začetku 90. let pa se je pojavila v ZDA, kjer je bila prodana na dražbi.Prav v tej selitvi se skriva razlog za to, da je morala Avstrija ob njenem tokratnem gostovanju lastniku zagotoviti imuniteto. Avstrijska država je namreč proti neznani osebi zaradi suma nezakonitega izvoza slike sprožila postopek, vendar trgovcev ni bilo mogoče izslediti, zato je bil postopek ustavljen.Trenutni lastnik s temi dogodki ni bil seznanjen. Da bi lahko glede na preteklost sliko prepeljali v Avstrijo, je Republika Avstrija za čas razstave lastniku podelila imuniteto.Razstava v Muzeju Belvedre, v katero bodo vključene tudi slike Nevesta, Adam in Eva ter Dama v belem, bo v Muzeju Belvedere na ogled do 13. februarja 2022.