Navdušenje nad vsakodnevnim

Dela Teje Milavec (1991) v raznolikih tehnikah in slogih v gledalcu iščejo – predvsem pa vzbujajo – veselje, iskrenost in humor. Med svoje najvidnejše pretekle projekte Teja Milavec uvršča kratki film Me at 25, za katerega je zgradila miniaturo svoje tedanje sobe in se prek nje predstavila. Film se je leta 2017 uvrstil na mednarodni festival animiranega filma Animateka. Ob tem je avtorica razstav­ljala na 13. slovenskem bienalu ilustracije v Cankarjevem domu in za zdaj ilustrirala devet knjig, med njimi tudi del antologije Svetlane Makarovič.