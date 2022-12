Ne lastniki, temveč varuhi in skrbniki

V nadaljevanju preberite:

Marjetica Potrč, ena od mednarodno najprepoznavnejših slovenskih sodobnih umetnic, razpira umetniško prakso na stičišču vizualne umetnosti, arhitekture, ekologije in antropologije. V Mestni galeriji Piran se na razstavi, ki je na ogled do marca prihodnjega leta, med drugim predstavlja z monumentalno poslikavo Dežela varuhov, svojevrstnim hommageem obalnemu prostoru in njegovim prebivalcem.

»Piranski projekt nadaljuje izkušnjo sobivanja narave in človeka v tej kulturni krajini; v risbah sem izpostavila sobivanje človeka in zemlje, soodvisnost med njima, njuno sodelovanje, človekovo skrb za zemljo. Kot simbol sobivanja z naravo sem izpostavila obdelane vrtove nad Piranom – njive, kot jim pravijo domačini – in družinsko pridelavo solnih polj v Sečov­ljah,« je dejala umetnica.