Obeta se konec sage z neprecenljivo zbirko

»Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je že sprejela sklep o prenosu vseh umetniških del na državo, proces je v sodelovanju z ministrstvom za kulturo že stekel, vsa umetniška dela pa je DUTB umaknila iz prodaje.« Tako so na DUTB odgovorili na vprašanje, kaj se dogaja z znamenito likovno zbirko nekdanje Factor banke, ki je bila leta 2016 prenesena na to družbo. Se s tem končuje ta nenavadna saga, ki traja že od leta 2013, ko je Banka Slovenije za Factor banko sprožila postopek nadzorovane likvidacije? Upajmo, že pred sedmimi leti so bile napovedi podobno optimistične, celotno umetniško zbirko je DUTB jeseni 2015 ponudila v prodajo, najvišjo ponudbo pa je takrat oddalo ministrstvo za kulturo. Toda prodaja potem ni bila realizirana.