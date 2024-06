Ocenjujemo: Tadej Vaukman: San Lorenzo

V nadaljevanju preberite:

Razstava San Lorenzo (po­imenovana po istrski vasici Lovrečica, v kateri umetnik preživlja čas s partnerico in sinom; Ravnikar Gallery Space, kustos Tevž Logar) je zaključek trilogije serij in prikazuje umetnikovo refleksijo osebnega razvoja in napredka. Morda njegov najintimnejši projekt do zdaj nas sooči z redkeje videno visoko stopnjo odkritosti in ranljivosti, dela pa so precizno kurirana, kar jim omogoča, da izživijo svoj ­največji potencial.