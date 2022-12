Od vprašanj kolonializma do spominov na mladost

V nadaljevanju preberite:

»Bolje pozno kot nikoli. Dolgo sem se počutila povsem nevidno, sedaj se težko identificiram z nagrado, zdi se mi, da sta nagrajenka in jaz dve različni osebi,« je ob nedavnem prejemu Turnerjeve nagrade dejala Veronica Ryan. Kiparka, ki ji je nagrada pripadla za serijo marmornih in bronastih skulptur, je s 66 leti tudi doslej najstarejša prejemnica te nagrade. Izbor je po svoje presenetljiv. Turnerjeva nagrada sicer ni finančno prav bogata, saj znaša le 30 tisoč evrov, zato pa je toliko bolj vplivna zaradi navadno kontroverznih nominirancev, ki vsako leto znova razplamtijo strasti. Veronica Ryan se nekako ne kvalificira za to kategorijo, čeprav je bilo njeno delo v začetku izrazito politično in družbeno angažirano, saj je delovala tudi v okviru gibanja Britanski temnopolti umetniki, a se je pozneje distancirala od tovrstnega aktivizma in se posvetila bolj univerzalnim temam, ki nimajo posebej radikalnega naboja.