Ozadja mitologiziranega umetnika

Kar okoli petdeset razstavnih projektov bo posvečenih tej obletnici, številni pod okriljem španskega in francoskega ministrstva za kulturo. Začeli bodo v pariškem Picassovem muzeju, kjer bodo v začetku marca v sodelovanju z britanskim modnim oblikovalcem Paulom Smithom, ki bo tokrat vlogi kuratorja, pripravili razstavo Picassovih del v dialogu z deli sodobnih umetnikov in umetnic, kot sta Mickalene Thomas in Chéri Samba. Verjetno najbolj kritičen bo projekt v Muzeju Brooklyn v New Yorku, ki ga bo kurirala avstralska igralka, komičarka in piska Hannah Gadsby; kot je napovedala, bo na slavnega umetnika pogledala skozi feministično prizmo ter razkrila elemente mizoginije in mačizma, ki sta ob njegovem nespornem umetniškem geniju prav tako neločljiv del Picassove mitologizacije, ki je bila dolgo spregledana.