Percepcija umetnine zahteva določen napor

Poldrugo leto po prvem razpisu­ za direktorja Moderne galerije­ zdaj to osrednjo slovensko ­ustanovo za moderno in sodobno umetnost končno vodi direktor s polnimi pooblastili. Zdenko Badovinac, ki je Moderno galerijo vodila skoraj tri desetletja in ji je nedvomno vtisnila pečat, je ­nadomestil Aleš Vaupotič. Po njegovem mnenju so mediji vprašanje izbire direktorja oziroma direktorice obravnavali zelo senzacionalistično, medtem ko je bila skrb za slovensko likovno umetnost, vključno z aktualno produkcijo, potisnjena v ozadje. Muzeji in galerije so sedaj pred izzivi digitalizacije, kar se tiče umetniškega aktivizma pa po njegovem mnenju umetnost gotovo ne more opravljati nalog, ki so v domeni politike oziroma različnih družbenih gibanj - če umetnost estetizira določeno politično gesto, jo lahko tudi nevtralizira.