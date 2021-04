Pomen sester in svakinje za njegov renome

V nadaljevanju preberite:

Kar zadeva Vincenta van ­Gogha, smo bili prepričani, da o njem vemo vse. Ob brezštevilnih študijah, v katerih so analizirali tako rekoč vsako njegovo potezo s čopičem in vsako lokacijo njegovega življenja, so bili detajlno rekonstruirani tudi njegovi odnosi z bolj ali manj zanimivimi osebnostmi in naključna srečanja s sleherniki. In vendar je bil pomemben del njegovega življenja do zdaj skrit. V dveh najnovejših študijah sta predstavljena pomen in vpliv njegovih treh sester ter zlasti svakinje Jo van Gogh-Bonger na njegovo ustvarjanje in predvsem pri popularizaciji njegovega opusa po smrti.