Prihodnje leto predstavitev 12 let tandema Ulay/Abramović

V Cukrarni bodo prihodnje leto odprli razstavo Art Vital 12 let tandema Ulay/Abramović. Ponudila bo prvi večplasten vpogled v obdobje med letoma 1976 in 1988, v kanoničnih 12 let skupnega življenja in ustvarjanja Ulaya in Marine Abramović, ključnih akterjev performativne umetnosti. Odprli jo bodo 30. novembra, na rojstni dan obeh umetnikov.

Razstavo Art Vital v Cukrarni pripravljajo sodelovanju s Fundacijo Ulay in Leno Pislak ter arhivom Marine Abramovič in Sydney Fishman, kurirata jo Alenka Gregorič in profesorica dunajske akademije likovnih umetnosti Felicitas Thun-Hohenstein.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljana Blaž Peršin, bo v času trajanja razstave minilo 50 let od začetka skupnega ustvarjanja umetnikov. Spomnil je, da je Ulay zadnjih 12 let svojega življenja preživel v Ljubljani. Bil je poročen z Ljubljančanko Leno Pislak, ki je soustanoviteljica Fundacije Ulay. Leta 2017 se predstavil z obsežnejšo razstavo v Mestni galeriji, ki jo je prav tako sokurirala Alenka Gregorič.

Razstava Art Vital bo po Peršinovih besedah premierno pokazala 12-letno pot skupnega ustvarjanja umetnikov, sicer pa že tečejo tudi pogovori, da bi bila razstava po Ljubljani na ogled še po drugih razstaviščih po Evropi.

V Barceloni podpisali dokument

Sokutosinja razstave Alenka Gregorič je izpostavila, da gre tako v smislu raziskave kot tudi sodelujočih z zelo obsežen projekt, ki bo ponudil poglobljen vpogled in celostno predstavitev življenja in dela Ulaya in Marine Abramović. Zametki razstave sicer segajo v leto 2022, ko sta o predstavitvi Ulaya začeli razmišljati s sokustosinjo Felicitas Thun-Hohenstein. Kmalu zatem se je pogovarjala z Leno Pislak, ki ji je omenila pogovor z Marino Abramović, s katero sta spletli iskreno prijateljstvo. Sledilo je srečanje Lene Pislak in Marine Abramović, ki sta se zavezali k sodelovanju, nato pa je bil februarja 2023 v Barceloni podpisan dokument, da bodo leta 2015 v Cukrarni odprli razstavo, ki bo predstavila dvanajst let življenja in ustvarjanja danes dveh kanoničnih umetnikov.

Sledil je obisk arhivov Marine Abramović in Fundacije Ulay, konec letošnjega februarja pa so skupaj z Marino Abramović postavili temelje za razstavni projekt v Ljubljani. Razstava bo poleg kultnih dogodkov, zabeleženih v video dokumentaciji, fotografskih serijah in memorabilijah, obogatena z efemernim in arhivskim gradivom, kot so fotografije, posnetki, glasbeni seznami, knjige, pisma in celo osebni zapiski, ki doslej še niso bili predstavljeni javnosti. Pospremil jo bo obsežen katalog, ob razstavi pa bodo ponatisnili tudi za oba umetnika izjemno pomemben katalog Relation Work and Detour (Relacijsko delo in preusmeritev), ki sta ga umetnika leta 1980 izdala v samozaložbi.

Vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič je izpostavila, da je bila prenova Cukrarne zasnovana v kontekstu urbane obnove Ljubljane ter ocenila, da je Cukrarna presegla pričakovanja ne le po obisku, ampak tudi s svojim programom, razstava Art Vital pa bo Ljubljano še bolj pozicionirala na mednarodnem umetnostnem zemljevidu.

Preko videa se je oglasila tudi Marina Abramović, ki sicer Cukrarne, kot je pojasnila Alenke Gregorič, še ni obiskala v živo, po njej so jo popeljali le virtualno. Bo pa Cukrarno obiskala čez nekaj mesecev, ko bo pomagala koncipirati postavitev. Razstava bo po besedah Alenke Gregorič na ogled po celotni Cukrarni, saj je materiala res ogromno in bo selekcija resnično težka. V Ljubljano pa bodo pripeljali tudi ikonični citroenov kombi, v katerem sta Marina Abramović in Ulay živela med letoma 1975 in 1979.