Razločen dialog z gledalcem

- Dela Trine Čuček Meršol (1997) ki na področju znanstvene ilustracije – največkrat v akvarelni tehniki – spajajo namišljeno in stvarno.

- »Akvarel vizualno še bolj pritegne pozornost, saj ilustracije zaradi zanimivih barv, lazurnih nanosov in prikaza podrobnosti dajejo občutek, da so podobe na papirju žive,« meni Trina Čuček Meršol.

- Med svojimi vidnejšimi projekti je Trina Čuček Meršol izpostavila »diplomsko delo ilustrirane knjige Družabna knjiga receptov Evropske unije, v kateri sem značilne recepte jedi članic EU opremila z ilustracijami, pri projektu pa sem med drugim raziskovala povezavo ilustracije s pisavo.«