Razstava strpnosti in človeške neumnosti

V Bosni rojen stripar, ilustrator in grafični oblikovalec Mirko Ilić je uspešno kariero v domovini nadaljeval v Združenih državah Amerike. Z inovativnim pristopom je premikal meje oblikovanja mnenjskih strani New York Timesa. Njegova dela hranijo v številnih galerijah in muzejih, tudi v MoMI. V Ljubljani se je udeležil bienala slovenskega oblikovanja Brumen ter se predstavil z aktivističnim projektom Strpnost (Tolerance) na Kongresnem trgu in lastno razstavo Oblikovalska zgodovina sveta – iz zgodovine človeške neumnosti v Mestni hiši.

V Mariboru ste dve leti obiskovali osnovno šolo. Koliko slovenščine je ostalo v vas?

Mislim, da sem si zapomnil najpomembnejšo besedo – svinčnik. To je zelo lepa beseda. Svinčnik – čista poezija.

Navsezadnje je to vaše osnovno izrazno sredstvo.

Res je. Torej svinčnik, bučno olje, rženi kruh, regrat … Tega sem nabiral na Pohorju. Nekaj besed mi je vendarle ostalo. Mogoče bo zvenelo hecno, toda ob omembi Maribora mi najprej pade na pamet Božo Šrot. V osnovni šoli je bil moj prvi prijatelj, ki ni izhajal iz okoliša, v katerem sem živel.

Živel sem na Orožnovi ulici 9. Zraven je bila ozka ulica, mislim, da se je imenovala Gosposvetska. Ker vodi navzdol, sem se tam naučil voziti kolo.

Pred sedmimi leti sem imel v Mariboru razstavo na festivalu Magdalena. Hotel sem obiskati tudi hišo, v kateri sem živel. Zaradi nejasnega lastništva je bila to edina zapuščena hiša v središču mesta. Obiskal sem jo z grafičnim oblikovalcem Bojanom Hadžihalilovićem; s sabo je imel fotoaparat.

Med pandemijo se je naučil risati s pomočjo ipada. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kako je bilo?

Ker je bila hiša zapuščena in vrata odprta, sem se lahko sprehodil do svoje nekdanje sobe. Skozi okno sem prek ozke ulice videl v sosednjo stavbo, kjer je Umetnostna galerija Maribor. Tako sem iz prostora, v katerem sem živel v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, opazoval, kako postavljajo mojo razstavo. Zvečer sem ob odprtju pokazal na okno, s katerega sem gledal tja. Na Maribor imam lepe spomine.

Kariero ste začeli s stripom in se k njemu vrnili v pandemiji. Je bila to oblika terapije?

Moja prva dela so bile ilustracije. Prvo sem objavil v mladinskem tedniku, a me niso niti podpisali. Tako se je začela moja kariera. (Smeh.) Hotel sem veliko delati in ugotovil, da je strip idealen za to. Mislim na kratki strip. Ne zanimajo me dolge zgodbe. Kratki strip omogoča veliko svobode, menjave slogov in eksperimentiranja. Pač nisem imel česa bolj pametnega početi. Počasi sem jih začel prodajati in objavljati. Od takrat stripov nisem risal približno štirideset let, saj se mi ni več ljubilo, ko sem naredil vse, kar sem hotel.

Koronavirus je bil usoden?

Ko se je pojavil, spet nisem imel česa pametnega početi, naročil ni bilo, imel pa sem ipad, ki je že pol leta ležal nedotaknjen. Ker sem dislektik, ki slabo govori angleško, moj računalnik pa je povsem angleški in jaz ne prebiram navodil, sem ugotovil, da je to idealna priložnost, da se naučim uporabljati ipad za risanje. Uporabljati sem se ga učil tako, da sem spet risal stripe. Risal sem enostranskega črno-sivo-belega, da mi ni bilo treba razmišljati o barvi in dolgi zgodbi. Vsakič sem uporabljal različne svinčnike in čopiče ter sloge.

Frustriranost zaradi sistema, tu ne govorim o komunizmu, temveč o mladih in starih, tistih, ki imajo in tistih, ki nimajo, je bila podobna tej koronavirusni frustraciji. Nastali stripi bodo verjetno izšli v knjigi.

Ker je bil edinec in je imel težave z branjem, se je zabaval z risanjem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bili ste eden od tistih, ki je v tedanji Jugoslaviji predstavil nov, angažirani strip.

Ocene prepuščam drugim. Če bi znal risati bolje in kaj drugega, bi verjetno tako tudi risal. Takrat so običajno stripu v revijah namenili eno stran. Ker ne znam stresati šal, sem se na teh straneh igral s formo. Takrat je bil v Jugoslaviji čas preizpraševanja forme, iskanja meja, širjenja prostorov svobode. To me je takrat zanimalo v stripu.

Kaj je usodno vplivalo na to, da je ilustriranje, risanje, postalo vaš poklic?

Oče je bil oficir v JLA in smo se pogosto selili. Bil sem edinec in edina zabava mi je bila risanje. Tudi zato, ker sem imel težave z branjem.

Usodni dogodek za mojo kariero se je zgodil v Mariboru, vsaj Freud bi tako trdil. Mama mi je povedala, da je doma rada šivala, imela je velik šivalni stroj in je za krojenje uporabljala posebne ploščate tanke krede kvadratne oblike.

Nekoč je šivala in v stanovanju je bila tišina. Bila sva sama, oče je bil v službi, in če je bila tišina, je bilo nekaj narobe, si je mislila. Predolgo sem bil tiho, zato je vstala izza šivalnega stroja ter me zagledala, kako rišem s kredo, ki ji je padla na tla. Povedala mi je, da sem na tleh narisal velikega dedka Mraza.

V vsaki drugi situaciji bi me klofnila, takrat pa je mojo risbo prekrila s preprogo. Ko je oče popoldne prišel iz službe, mu jo je pred mano pokazala. Nekaj sta si šepetala. Mama je nekoliko bolj na glas dejala: 'Ne, nikogar drugega ni bilo tu.' Tudi oče me ni klofnil. Tako sem ugotovil, da očitno nekaj je na tem mojem risanju. (Smeh.) Če bi me takrat udarila, bi verjetno nehal risati. Takrat sem bil menda star tri leta in pol.

Torej ste očarali starše?

Očitno sem bil dovolj dober, da je to fasciniralo mojo mamo. Sicer pa si vse življenje prizadevamo, da bi očarali starše. (Smeh.) Potem sem se vpisal na gimnazijo, ki pa mi ni ustrezala. Oče me je, kot vsak običajen podoficir, hotel vpisati v vojaško šolo, jaz pa sem vedel, da je edina šola, ki jo bom lahko končal, tista, na kateri bom lahko veliko risal in mi ne bo treba veliko pisati ali računati. Tako sem končal na srednji oblikovalski šoli v Zagrebu.

Prva dva razreda osnovne šole sem končal v Mariboru, polovico tretjega v Zagrebu, potem sem bil do konca petega razreda v Bosni, od šestega razreda naprej pa smo bili v Zagrebu.

Je res, da so Pankrti igrali na odprtju vaše razstave v Zagrebu?

Na youtubu je na ogled posnetek, v katerem napovedujem koncert Pankrtov v Beogradu ob njihovi tridesetletnici in se hkrati spominjam njihovega prvega nastopa zunaj Slovenije ob odprtju moje stripovske razstave v Zagrebu. To je bil njihov četrti koncert. Bilo je decembra leta 1977. Moj strip je bil razstavljen po stenah galerije študentskega centra, prostor pa je bil sicer prazen.

Predlagal sem, da bi tam bil koncert. Pa so organizatorji rekli, da veliko stane. Dejal sem, da bomo povabili tiste, ki bodo igrali brezplačno. Iz Slovenije sta prišli skupini Begnagrad in Pankrti, nastopilo je še nekaj hrvaških. Ena se je imenovala Azra – Reket roll iz šume Striborove. V njej je igral kitaro Branimir Johnny Štulić, pevec pa je bil Jura Stublić. Po njihovem nastopu so igrali Pankrti. Zaradi tega nastopa je Štuliću počil film in je v pesmi Balkan napisal verz brijem bradu, brkove, da ličim na Pankrte [brijem si brado in brke, da spominjam na Pankrte]. Zasedba je zaradi tega koncerta razpadla in iz nje sta nastali skupini Azra na eni ter Film na drugi strani.

Prljavo kazalište, prvenec skupine Prljavo kazalište, oblikovanje Mirko Ilić

Bili ste eden od tistih, ki je izdeloval moderne ovitke gramofonskih plošč. Ovitek za prvenec skupine Prljavo kazalište je zelo znan. So vas Rolling Stonesi povlekli za uho, ker ste bili tako nesramni?

Ne, niso me potegnili za uho. Ta ovitek je bil moj drugi v karieri. Prej sem enega naredil za album Arsena Dedića Rimska ploča. Za Prljavo kazalište sem pred tem naredil še ovitek za njihov singel Moj je otac bio u ratu, ki mi je ljubši. Že tam se pojavi majhen razrezan jezik, prepet z varnostno sponko, ki je potem krasil njihov prvi album.

Jezik se pojavlja samo zaradi pesmi Neki dječaci (Some Boys), ki je nekakšen odgovor na pesem Some Girls skupine The Rolling Stones. Je pa tudi res, da so člani skupine Prljavo kazalište hoteli biti Stonesi, vendar niso znali igrati. Oni niso hoteli biti punk, a so tako izpadli, ker niso znali igrati na inštrumente.

Veste, da sem napisal tudi besedilo za njihov prvenec? Ker niso imeli dovolj političnih besedil, sem napisal tekst Čovjek za sutra.

Naj dodam, da lahko 70 odstotkov mojih ovitkov albumov brez slabe vesti vržemo v smeti. Je pa res, da so nastali na željo naročnikov in da so ti bili z njimi zelo zadovoljni, saj so bili boljši od ovitkov njihove konkurence. Tudi kompromisi so del tega posla. (Smeh.)

Prljavo kazalište, singel Moj je otac bio u ratu, oblikovanje Mirko Ilić

V Ljubljani predstavljate razstavo plakatov na temo strpnosti.

Ta razstava je nastala v Ljubljani, zdaj je v mestu že četrtič in vsakič je drugačna. Povabljeni grafični oblikovalci v svojem jeziku izpišejo besedo strpnost ter jo povežejo s pozitivno vsebino in sebi lastno grafično rešitvijo. Doslej je bila razstavljena 132-krat, v 39 državah in številnih mestih. Zbranih imam 150 plakatov, za vsako razstavo jih odberem le del. Za ljubljanski festival Hiša strpnosti sem pred leti pripravil prvo razstavo. Moje podjetje veliko dela brezplačno. Kar 70 odstotkov našega dela je takega.

Druga razstava je Oblikovalska zgodovina sveta – iz zgodovine človeške neumnosti.

Moj opus je tako obsežen, da je v njem vedno dovolj del, s katerimi lahko utemeljite karkoli. Imam jih dovolj, da pripravim razstavo, ki dokaže, da sem genij. Zagotovo jih imam še več, ki lahko dokažejo, da sem idiot. To je odvisno od tega, kako predstavite moja dela.

Živemu človeku se marsikaj zgodi. Svojčas sem naredil plakate za gledališki predstavi Teatra ITD Afera Dreyfus in Peklenska pomaranča mladega nadobudnega režiserja. To je bil tisti Slobodan Praljak, ki je tako teatralno popil strup ob razglasitvi sodbe o njegovih vojnih zločinih v Haagu.

Druga precej čudna zgodba se mi je zgodila, ko sem naredil ovitek za album Oliverja Mandića Dođe mi da vrisnem tvoje ime leta 1984. Na notranjo stran ovitka sem na Oliverjevo željo napisal zahvalo, in sicer Hvala bratu Arkanu. Pokazalo se je, da je Arkan financiral snemanje. Leta 1984 Arkan še ni pomenil nič posebnega.