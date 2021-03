Retrospektiva samosvojega slikarja

V nadaljevanju preberite:

Veliko retrospektivno razstavo Fortunata Berganta so v Narodni galeriji pripravili natanko sedemdeset let po njegovi zadnji obsežnejši predstavitvi. Je zdaj manj belih lis v življenju in opusu tega slikarja? Po besedah avtorice razstave in vodje projekta Katre Meke so podatki še vedno skopi, umetnikovo življenje ostaja skrivnost, tudi prihodnje generacije umetnostnih zgodovinarjev bodo imele še veliko dela pri razvozlavanju te enigme. Največja, kar senzacionalna pridobitev v primerjavi z razstavo leta 1951 je bilo seveda odkritje Bergantovih Ptičarja in Prestarja, ki sta veljala za izgubljena, le redki so se nadejali, da bi ju bilo še mogoče locirati.