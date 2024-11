Še nikdar videna umetniška dela razstavljena v Generali galeriji

Z ekskluzivno razstavo nekaterih, v Sloveniji še nikdar videnih umetnin slovenskega slikarja Barda Iucundusa, Generali galerija zaznamuje svojo 10-letnico delovanja. Gre za zadnjo od štirih razstav, ki so jih pripravili v letošnjem jubilejnem letu, z njo pa se bodo posebej poklonili tudi bogati zapuščini galerije, ki premore kar 1000 del!

»V dosedanjih desetih letih so se v Generali galeriji prepletale pomembne umetniške zgodbe in v zavarovalnici Generali smo veseli, da jih lahko delimo s širšo javnostjo. V veliko čast nam je, da kot družbeno odgovorno in trajnostno naravnano podjetje letošnje jubilejno leto galerije zaključujemo s prav posebno razstavo umetnika Barda Iucundusa in da jo posvečamo idejnemu očetu galerije Matjažu Gantarju,« je o jubilejni razstavi povedala direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v Generali zavarovalnici, Svetlana Almaš.

Razstava »Med Nebom in Zemljo« je na ogled v Generali galeriji, na Dunajski cesti 63 v Ljubljani, od 27. novembra 2024 do 28. marca 2025, med 8. in 18. uro. Razstavo si lahko, tako kot vse dosedanje, ogledate tudi v virtualni galeriji na tej povezavi. VLJUDNO VABLJENI!

Še nikdar videna dela

»Na razstavi si je mogoče ogledati dela, ki sploh še niso bila videna. Bard je nekdaj veliko razstavljal v tujini, veliko slik pa je ob njegovi smrti zadržala švicarska galerija v Baslu. Potrebnih je bilo kar nekaj diplomatskih sposobnosti, da so jih vrnili v Slovenijo. Najverjetneje so nastale v Parizu, kjer se je Bard veliko mudil,« je o Bardovih »izgubljenih« delih povedal likovni kritik in muzejski svetnik Aleksander Bassin.

Razstava »Med Nebom in Zemljo« daje vpogled v njegova različna umetniška obdobja in predstavlja njegove upodobitvene sloge. Za Iucundusova dela so značilne spremembe v slogu in tematiki, blizu mu je bilo raziskovanje zgodovine umetnosti, religije, filozofije in tudi lastne slikarske prakse. Njegova dela segajo od simbolne arhetipike, oprte na filozofijo kabale, prek razmišljanja o nastanku duha in materije (imaginarni pejsaži) do naravne figuralike (moški portreti).

Bard Iucundus Bard Iucundus se je rodil 21. 2. 1949 v Ljubljani kot Leobard Oblak. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomiral leta 1973. V letih 1977–1978 se je kot štipendist francoske vlade študijsko izpopolnjeval na Académie des Beaux-Arts v Parizu. Leto dni je poučeval na bežigrajski gimnaziji v Ljubljani, potem pa je do svoje prezgodnje smrti 27. 7. 1986 živel in ustvarjal kot svobodni umetnik v Ljubljani. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Literarnega gledališča Pupilija Ferkeverk (1969).

Dela našli tudi s pomočjo zbirateljev

Nekatera Iucundusova dela so v Sloveniji razstavljena prvič, nekatera pa prvič po 34 letih. Na razstavi pa so na ogled tudi nekatere umetnine v lasti različnih slovenskih zbirateljev in ljubiteljev umetnosti, ki so se v velikem številu odzvali na Generalijevo pobudo o iskanju Iucundusovih del, kar priča o tem, da je mnogokrat zapostavljeni in pozabljeni umetnik s svojimi deli še kako živ.

Zavarovalnica Generali v skladu s svojimi trajnostnimi zavezami nenehno vlaga v družbeno odgovorne projekte. Med drugim že vrsto let podpira tudi slovenske umetnike in se zavzema za ohranjanje slovenske kulturne dediščine. V osrčju teh prizadevanj je zlasti Generali galerija. S svojim depojem je prava zakladnica umetnosti – premore namreč okoli 1000 del. Za podporo in sodelovanje pri delovanju galerije se zavarovalnica Generali iskreno zahvaljuje družini Gantar, pokroviteljici galerije, katere pobudnik in ustanovitelj je bil Matjaž Gantar. Posebna zahvala velja družbi Generali Investments d. o. o., podporniku Generali galerije od vsega začetka do danes.

