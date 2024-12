Tomaž Furlan: Humor je izrazito resna stvar

V nadaljevanju preberite:

Tomaž Furlan je eno od najzanimivejših imen med domačimi­ kiparji, kar je zgodaj dosegel z izvirno uporabo prvinskih, elementarnih materialov, z mehanskimi, pogosto duhovitimi ali bizarnimi napravami in objekti, ki pri gledalcih pustijo nizkotehnološki vtis iz domene naredi sam.

Veliko se posveča vprašanju dela. Izbor tega, kar je izdelal sam, zavzema tri nadstropja Mestne galerije Ljubljana, kjer so mu postavili pregledno razstavo Mati vseh bojev.

Kipar, letnik 1978, ki je pogosto angažiran tudi kot restavrator, je izšel iz kamnoseške družine in s svojimi deli velikokrat naredi vtis svojevrstnega mojstra obravnavanja elementarnih materialov ter kiparske fizične prezence. Vprašanj umet­nosti, dela ali drugih humanističnih tem se rad loteva s humorjem, zaradi česar njegove stvaritve usta gledalcev rade raztegnejo do ušes. Že s prvo obsežno serijo performansov, videov in robustnih, tudi absurdnih objektov Wear je prodrl tudi mednarodno, doslej sta ji sledili še Morning in Walk.

Razstavljal je na Manifesti 9 v Genku, trienalu sodobne umetnosti v Izmirju, samostojno v Muzeju sodobne umetnosti Rochechouart v Franciji in sodeloval na madridskem sejmu Arco. Doma je med drugim dobil nagrado OHO in Jakopičevo priznanje. Letos je ponovno prodrl tudi na domači trienale U3. V izboru tokratne razstave so dela od začetka njegovega ustvarjanja leta 2000 do najnovejših, ki so predstavljena prvič. Kustosinja je Barbara Sterle Vurnik.