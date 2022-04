Tropsko sadje, sodobni drag in posledice imperializma

Galerija Tate Liverpool je pretekli teden razglasila finaliste ­Turnerjeve nagrade, najvišjega britanskega priznanja za sodobno vizualno umetnost, ki ga podeljujejo od leta 1984. To so ­Heather Phillipson, Ingrid Pollard, Veronica Ryan in Sin Wai Kin.

Heather Phillipson: Zlom št. 1: pihanje ugriznjene breskve​ FOTO: Oliver Cowling/Tate

Njihova dela bodo v Tate Liverpool na ogled od 20. oktobra do 19. marca 2023, zmagovalec, ki bo prejel 25.000 funtov (30.115 evrov), preostali finalisti pa po 10.000 funtov, bo razglašen decembra. Med dobit­niki so nekateri priznani britanski sodobni umetniki, kot so Gilbert & George, Anish Kapoor, Rachel Whiteread, Antony Gormley, Damien Hirst, Steve McQueen, Grayson Perry in Jeremy Deller. Helen Legg, direktorica galerije Tate Liverpool in sopredsednica žirije Turnerjeve nagrade, je dejala, da je »žirija prečesala vso državo in izkoristila sprostitev zaprtja, da bi se seznanila z eksplozijo popandemične ustvarjalnosti. Rezultat je raznolik nabor umetnikov, ki so – vsak s svojo vizijo – navdušili žirijo z intenzivnostjo razstav pa tudi z obravnavanjem pomembnih družbenih vprašanj, s katerimi se soočamo.«

Heather Phillipson

Nominirana je za samostojno razstavo Rupture No. 1: blowtorching the bitten peach (Zlom št. 1: pihanje ugriznjene breskve, na fotografiji) v Tate Britain in naročilo za projekt The Fourth Plinth The End (Konec). V svoji razvejeni umetniški praksi posega po raznolikih materialih, medijih in tehnikah ter gestah, ki jih sama imenuje »kvantni miselni eksperimenti«. Žirija je poudarila osupljivost njene potopitvene instalacije v Tate Britain, ki »domišljijskost združuje s tragedijo in absurdom«.

Ingrid Pollard: Karbon se počasi obrača FOTO: Rob Harris

Ingrid Pollard

Nominirana za samostojno razstavo Carbon Slowly Turning (Karbon se počasi obrača) v galeriji MK. Posveča se predvsem fotografiji pa tudi kiparstvu in filmu, ob tem pa zastavlja vprašanja o še danes prisotnih posledicah britanske imperialne preteklosti, spolnosti, spolu, rasizmu in rasi. Žirija je dejala, da umetnica »razkriva prikrite zgodovine in zgodbe«, kuratorka Gilane Tawadros pa je dodala, da tematizira »prepletenost Velike Britanije z imperializmom, suženjstvom in kolonializmom«.

Veronica Ryan: Ob spektru FOTO: Max McClure

Veronica Ryan

Nominirana je za samostojno razstavo Along a Spectrum (Na spektru) v galeriji Spike Island in sodelovanje s platformo Hackney Windrush Art Commission. Ustvarja kiparske objekte in instalacije, ob tem pa posega po tropskem sadju, perju, prahu, mavcu, bronu, glini in raznolikih tkaninah. Žirija je izpostavila izvrstno taktilnost in čutnost njenih del, ki »raziskujejo ekologijo, odtujenost in razdrobljenost pa tudi psihološke posledice pandemije«.

Sin Wai Kin: Sanje o celoti v delih 2021​ FOTO: promocijsko gradivo

Sin Wai Kin

Nominirani so za sodelovanje na razstavi British Art Show 9 (Britanski umetnostni šov 9) in samostojno razstavo It's Always You (Vedno si ti) v galeriji Blindspot. S prepletanjem performansa, videa in besedila ustvarjajo parodične pripovedi, s katerimi »raziskujejo bivanje med binarnimi kategorijami pa tudi naravo želje, zavesti in identitete«. Žirija je izpostavila njihov film Dream of Wholeness in Parts 2021 (Sanje o celoti v delih 2021, na fotografiji prizor iz filma), v katerem se tradicionalna kitajska filozofija prepleta s sodobnim dragom, poezijo in glasbo.