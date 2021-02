V Madridu so si oddahnili

Muzej V Madridu z zbirko barona Hansa Heinricha von Thyssen-Bornemiszia so odprli leta 1992, leto kasneje je Španija odkupila 775 del, umetnine, ki jih je baronica kasneje dodala v zbirko, pa so ostale v muzeju v obliki izposoje. Najemne pogodbe so se podaljševale, leta 2016 pa si je Carmen Cervera zaželela drugačnega dogovora. Po petletnih pogajanjih so prišli do zadovoljive rešitve, baronica bo za izposojo na leto prejela šest milijonov evrov pavšala, po petnajstih letih pa bo država lahko zbirko odkupila.