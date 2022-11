Video skozi umetniški in politični diskurz

»Razstava ni retrospektivna, ampak je prerez, ki nagovarja 21. stoletje. Zanimalo naju je, kako videi iz različnih obdobij – iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja, pa tudi iz novega tisočletja – aktualizirajo video jezik, ki sva ga z Aino Šmid razvijali skozi 40 let skupnega dela,« pravi Marina Gržinić, avtorica razstave Odpadniške zgodovine, ki je do konca februarja prihodnje leto na ogled v Galeriji Loža v Kopru.

Vsako od skupnih ustvarjalnih obdobij video umetnic je sovpadalo s širšim kontekstom – od nekdanje Jugoslavije do sprememb, ki jih je v poznejših desetletjih doživljala družbeno-politična skupnost. »Video in film kot kritična medija eksperimentalnega značaja raziskujeta možnost podobe in jezika ter vprašanj, ki naju zanimajo – denimo feminizma ali dekolonialnosti. Preizprašujeva se o genocidih 20. stoletja in še pred njim, od kolonializma in antisemitizma do Srebrenice, ali družbenih sprememb ob osamosvojitvi Slovenije, pa tudi ob uporu študentov na Trgu Tainanmen na Kitajskem,« razlaga Marina Gržinić. Material sta črpali iz arhiva RTV Slovenija in internetnih objav z odprto kodo, ki sta ga reinterpretirali s tekstom.

Tlakovali sta pot ljubljanske alternativne scene

Izjemno pomembno delo je po njenih besedah videofilm Razmerja, ki ga na razstavi gledamo tako, da se uležemo. »To je prvi dokument o lezbični in gejevski sceni na območju nekdanje Jugoslavije – pa tudi v nekdanjem vzhodnem bloku nasploh -, ki je nastal v povezavi z lezbično sekcijo Škuca v letu 1987. Video je sicer iz leta 2012, ustvarili sta ga ob 25-letnici delovanja sekcije, ki skozi različna pričevanja odraža, kako smo v osemdesetih letih živeli, kaj smo si kot družba želeli, kam smo se usmerjali,« pove. Omeni tudi video Bilokacija iz leta 1990, ki napoveduje razpad Jugoslavije, in delo Čista svoboda iz leta 2010, ki osvetljuje vzrok za vojne po svetu – te po njunem poganja globalistični duh kapitalističnega »prvega sveta«, se pravi evropskega oziroma zahodnega prostora.

od leve proti desni: soavtorici razstave Jovita Pristošek in Marina Gržinić v pogovoru z direktorico Obalnih Galeij Piran Maro Ambrožič Verderber. FOTO: Obalne galerije Piran

Avtorici, ki se z videom ukvarjata že od leta 1982, sta tlakovali umetniško pot ljubljanske alternativne scene osemdesetih let prejšnjega stoletja in v devetdesetih letih z videom predstavljali Slovenijo na vseh pomembnih festivalih eksperimentalnega filma, videa in novih medijev, kot so Mednarodni festival kratkega filma v nemškem Oberhausnu, World-Wide Video Festival v Haagu, Mednarodni filmski festival v San Franciscu, ter na velikih preglednih projektih v Muzeju sodobne umetnosti (MOMA) v New Yorku in Centru za umetnost in medije (ZKM) v Karlsruheju v Nemčiji.

Razstava se sklicuje na pomen kritične umetnosti

Marina Gržinić poudari, da je v delih, ki sta jih ustvarili z Aino Šmid, veliko referenc na umetnostno zgodovino, filme in zgodovino nasploh. Pri postavitvi razstave sta izhajali tudi iz dadaistov kot tiste kritične in politične umetnosti, ki se je v nekdanjih brezizhodnih časih prve polovice 20. stoletja postavila proti nacizmu in fašizmu. »Vprašanje je, ali smo v današnjih časih še zmožni kot umetniki potegniti neko črto ali rez? In, ali sta kultura in umetnost še zadnje mesto, kjer je to mogoče narediti, oziroma, je mogoče iz tega izpeljati politično zahtevo, s katero greš lahko tudi na cesto?« izpostavi.

Marina Gržinić je tudi filozofinja in teoretičarka, zaposlena na Filozofskem inštitutu Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in redna profesorica na Akademiji za likovno umetnosti na Dunaju. Aina Šmid pa je umetnostna zgodovinarka in samostojna kulturna delavka. Pri sami postavitvi koprske razstave pa je sodelovala filozofinja dr. Jovita Pristovšek.