Vodenje Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije prevzema Nataša Robežnik

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, je ministrica za kulturo Asta Vrečko po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za direktorico Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala Natašo Robežnik. Ta bo mandat nastopila 2. septembra.

Nataša Robežnik je po izobrazbi univerzitetna umetnostna zgodovinarka in magistrica znanosti z več kot 18 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti. Svojo poklicno pot je začela v Gorenjskem muzeju, v katerem je delovala kot pedagoginja.

Od leta 2012 je zaposlena v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, v katerem je od 27. januarja lani vršilka dolžnosti direktorice. Pred tem je bila vodja Pedagoškega oddelka.

Leta 2006 je pridobila naziv kustodinja, leta 2015 naziv višja kustodinja in leta 2021 naziv muzejska svetovalka. Od konca leta 2021 predseduje Sekciji za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije.

Kot je lani poudarila v intervjuju za Delo, Muzej novejše in sodobne­ zgodovine Slovenije vodi z mislijo, da mora biti muzej prihodnosti »dostopen, odprt, participativen, družbeno odgovoren in zavezan trajnostnemu razvoju«.