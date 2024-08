Tajna govorica, ki sanja o tem, da bi postala prepoznavna

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek se na Ptuju začenja letošnja edicija festivala Dnevi poezije in vina, ki v produkciji založbe Beletrina slovenskemu občinstvu že tradicionalno prinaša najboljše, kar premore sodobna slovenska in tuja poezija. Na festivalu, ki bo trajal do sobote, se bo poleg častnih gostij Pie Tafdrup in Valžine Mort ter avtorja letošnjega Odprtega pisma Evropi Jacka Dehnela predstavilo še 19 pesnic in pesnikov.