Vodstvo UGM za obdobje petih let prevzema Simona Vidmar Čelik

Kot so danes sporočili z Umetnostne galerije Maribor, je bila na četrtkovi 34. redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor Simona Vidmar Čelik potrjena za novo direktorico Umetnostne galerije Maribor za mandat petih let.

Simona Vidmar Čelik je umetnostna zgodovinarka, managerka v kulturi in muzejska svetnica, ki je bila v UGM doslej zaposlena kot kustosinja za sodobno umetnost. FOTO: Peter Giodani

Simona Vidmar Čelik (rojena leta 1971 v Mariboru) je sicer umetnostna zgodovinarka, managerka v kulturi in muzejska svetnica, ki je bila v Umetnostni galeriji Maribor doslej zaposlena kot kustosinja za sodobno umetnost. Študij umetnostne zgodovine je zaključila na Karl-Franzens-Universität v Gradcu in Università Cá Foscari v Benetkah, med leti 2001 in 2002 pa je opravila še magistrski študij managementa v kulturi na City University v Londonu. Strokovne izkušnje je leta 2017 pridobivala tudi v galeriji Tate Liverpool ter na številnih kuratorskih delavnicah in rezidencah.

S 1. julijem ji bo funkcijo predala Breda Kolar Sluga, ki po petnajstih letih direktorovanja v matični galeriji nadaljuje z delom kustosinje.



Kot je Simona Vidmar Čelik dejala ob imenovanju, bo naslednje petletno obdobje za UGM prelomno. »Leta 2024 bo svoja vrata odprl Center Rotovž – največja investicija Mestne občine Maribor v kulturo – in Maribor bo prvič dobil moderen, profesionalen in k obiskovalcem usmerjen galerijski prostor. Novi prostori bodo omogočili preskok v doživljanju vizualne umetnosti v mestu ter ponudili priložnost za razširitev vsebin in občinstev. Galerija s tremi etažami razstavnih prostorov bo lahko predstavljala širok razpon vizualne ustvarjalnosti in kreativnosti – tako v sodelovanju z akterji v mestu, mednarodnimi partnerji kot v navezavi na mestno turistično ponudbo,« poudarja.

Ob tem dodaja, da bo nova galerija tudi neke vrste mestna kulturna pisarna, saj »tukaj spoznate mlade talente, predstavijo se načrtovane arhitekturne preobrazbe mesta, tukaj srečate strokovnjake, ki vam pomagajo pri nakupu vaše prve umetnine, lansirate svoj nov izdelek ipd. Nova galerija mora postati prostor za vse. Za sladokusce, nepoznavalce, navdušence in skeptike, ustvarjalce in producente. Prostor navdiha, raziskovanja in dialoga.«