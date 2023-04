Vpogled v zlato dobo analogne fotografije

V nadaljevanju preberite:

Skupinska razstava Mojstri ljubljanske fotografske šole. 60 let Fotogrupe Šolt, ki je v Galeriji Photon na ogled do 16. junija, se z deli sedmih fotografov in fotografinje (Oskar Karel Dolenc, Janez Korošin, Tihomir Pinter, Marjan Smerke, Tone Stojko, Jendo Štoviček, Sonja Zalar Bizjak in Joco Žnidaršič) osredotoča na obdobje po združitvi s Fotoklubom Ljubljana leta 1968, ko je skupina začela delovati z nazivom Fotogrupa Šolt Ljubljana.

Špela Pipan je dodala, da so se v njej »združevali predvsem fotografski entuziasti, ki so fotografske veščine razvijali skozi medsebojno izmenjavo znanja. Skupina je tako v času delovanja in izjemnega mednarodnega udejstvovanja vključevala kar nekaj vrhunskih slovenskih fotografov, ki so se v Šoltu začeli ukvarjati s fotografijo ljubiteljsko in si kasneje ustvarili izjemno kariero.«