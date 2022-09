Kljubovanje monopolu nad resnico in zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Dejali ste, da je bila od nastanka fotografije ta instrument imperializma in kolonizacije, 'ki so ga belci uporabljali, da bi utemeljili in utrdili svojo superiornost nad nami in s tem legitimirali svoje poslanstvo'. Kako to vpliva na vaš odnos do fotografije kot medija?

Imperialne sile so z marsičim – tudi s fotografijo – poskušale vzpostaviti monopol nad resnico in zgodovino; vsiljevale so pripovedi, ki so bile po eni strani v uteho njim in njihovim interesom, po drugi pa orodje za nadzor. Že ob pogledu na francoske kolonialne razglednice iz Maroka razumemo, da je bil njihov namen spodbujati in legitimirati kolonializem s prikazovanjem domačinov kot primitivnih ljudi, ki jih je treba civilizirati. Kolonialna fotografija je z izkrivljanjem družbenih idej, promoviranjem imperija, upravičevanjem kolonializma ter potvarjanjem podobe domačinov in njihovih kultur utemeljevala rasistično prepričanje o evropski superiornosti.