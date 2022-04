Izčrpavanje teles, ozemelj in sistemov

V nadaljevanju preberite:

Ljudje so ležali na cesti, niso se mogli premikati, spali so med hojo in padali na tla, kjer so jih oživljali – na vseh križiščih so se prodajale droge, iz stavb se je kradla pločevina. Tako vizualna umetnica, pesnica in piska Neja Tomšič opisuje svoje bivanje v Baltimoru, kjer ni mogla razumeti, kako mesto tako (in tako močno) razpade – dokler nekega dne ni odprla časopisa Baltimore Sun.

V njem je našla reprodukcijo litografije opijske ladje Anonyma, nad njo pa naslov prispevka Narkozgodovina Baltimora sega v 19. stoletje, ki je zatrjeval, da so v Baltimoru zgradili prvega opijskega kliperja – tihotapsko ladjo, izdelano za trgovino z opijem. In res – v prvi polovici 19. stoletja so v baltimorskih ladjedelnicah izdelali tedaj najhitrejši model jadrnic, njihova glavna naloga pa je bila, da so iz Indije in Turčije na Kitajsko karseda hitro tovorile opij, iz Kitajske na zahod pa čaj.