Potepanje po Ameriki

V nadaljevanju preberite:



Fotograf Dino Kužnik (1986), ki že dobrih osem let živi v Združenih državah Amerike, se je med letoma 2016 in 2019 odpravil na kopico samotnih avtomobilskih potovanj po Arizoni, Kaliforniji, Novi Mehiki, Utahu in Nevadi, ob tem pa ustvaril idealizirano, pastelno in skorajda sanjavo serijo Shaped by the West, ki si jo do 5. februarja lahko ogledate v Galeriji Photon v Ljubljani. Kako je na njegovo selitev v ameriko vplival tako imenovali ameriški sen, kako se serija Shaped by the West nanaša na 'pozahodnjevanje' slovenske kulture v devetdesetih letih preteklega stoletja, kateri so njegovi fotografski vzori in kaj ga je v teh letih naučila Amerika?