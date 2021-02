Vsaka kaplja v kulturni suši je dobrodošla

V okviru zaznamovanja stoletnice likovne dejavnosti v štajerski prestolnici so se v Umetnostni galeriji Maribor (UGM) lotili zanimivega projekta rekonstrukcije I. umetnostne razstave v Mariboru, ki so jo odprli 8. decembra 1920. Naloga se je pokazala za zelo ­zapleteno. Kljub natančnemu ­brskanju po muzejskih in galerijskih institucijah ter arhivih jim je uspelo locirati le peščico takrat razstavljenih del.