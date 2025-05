Gradbena inšpekcija zapečatila objekt kranjskega medgeneracijskega centra

Mestna občina Kranj in Ljudska univerza Kranj sta bili primorani ustaviti aktivnosti medgeneracijskega centra, ki so potekale v stavbi nekdanje Blažunove gostilne. Kot so tik pred prvomajskimi prazniki sporočili z občine, morajo upoštevati odločbo gradbene inšpekcije. Nanjo so se pritožili, hkrati pa iščejo nadomestno lokacijo za aktivnosti centra.

Gradbena in geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za naravne vire in prostor je jeseni 2022 Mestno občino Kranj pozvala, naj predloži gradbeno dokumentacijo v zvezi rekonstrukcijo objekta na Cesti talcev 7, v katerem že 10 let deluje medgeneracijski center. Občina je inšpekciji ob tem med drugim poslala zapisnik Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor o inšpekcijskem nadzoru na tem objektu iz leta 2014 in sklep inšpektorata o ustavitvi postopka nadzora izvajanja del pri obnovi objekta.

V zadnji odločbi, ki je bila izdana v začetku letošnjega marca, pa gradbena inšpekcija prereka namembnost stavbe in iz tega sklepa, da stavba nima ustreznega gradbenega dovoljenja. Inšpekcijska odločba, ki jo je občina prejela 7. marca, določa, da mora občina ustaviti nadaljnjo rekonstrukcijo objekta Medgeneracijski center Kranj in v roku 30 dni prenehati uporabljati objekt. Ne predvideva pa izpraznitve objekta ali povrnitve v prvotno stanje.

MOK meni, da je odločba nepravilna

Mestna občina Kranj je 21. marca podala pritožbo na odločbo. Na občini so prepričani, da je inšpekcijska odločba nepravilna in nezakonita, saj ponovno odloča o isti stvari, o kateri je bilo enkrat že odločeno. Prav tako občina v pritožbi zatrjuje in dokazuje, da za obnovo objekta ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje ter da ni prišlo do nepravilnosti pri spremembi namembnosti objekta. Če občina s pritožbo ne bo uspela, bo poskrbela za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, so zagotovili v mestni upravi.

Občina je bila kljub podani pritožbi primorana upoštevati odločbo inšpekcije, pri čemer je bil rok za prenehanje uporabe objekta po prepričanju mestne uprave nerazumen in nerealen ter posega v javni interes delovanja medgeneracijskega centra. V skladu z odločbo do konca inšpekcijskega postopka oziroma odločitve o pritožbi v stavbi ne bodo mogle potekati številne aktivnosti medgeneracijskega centra, zato na občini pospešeno iščejo nadomestne lokacije za te aktivnosti.

Direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid je pojasnila, da medgeneracijski center v povprečju mesečno pripravi več kot 140 različnih dogodkov. Obžaluje, da inšpekcija ni prepoznala javnega interesa delovanja medgeneracijskega centra in vsaj določila daljšega roka za zaprtje.

»Kljub vsemu pa seveda ne mečemo puške v koruzo in s pomočjo Mestne občine Kranj že iščemo nadomestne lokacije, kjer bomo lahko nadaljevali naše projekte, delavnice in ostale dejavnosti. Predvsem si želimo, da bi bil naš center čim prej spet na voljo uporabnikom vseh generacij, sploh pa našim starejšim, ki so ga res vzeli za svojega in jim veliko pomeni,« je izpostavila.

Medgeneracijski center Kranj je v objektu nekdanje gostilne Blažun zaživel leta 2014. Občina je leta 2009 objekt, ki je bil zaradi načrtovane gradnje mostu in nove mestne vpadnice predviden za rušenje, odkupila za 600.000 evrov. Nato pa je občina v njem s 700.000 evri vredno investicijo uredila medgeneracijski center. Zaradi tega se je nekdanja lastnica gostilne Blažun Mirjana Grašič Šircelj pri prodaji počutila izigrano, zato je proti občini vložila odškodninsko tožbo.