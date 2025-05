Trener izgubil živce zaradi Dončićevega krvnika: Obnašaj se kot vodja!

Košarkarji Minnesote so v prvem krogu končnice zanesljivo odpravili Los Angeles Lakers in končali sezono Luke Dončića. Slovenski zvezdnik je že v domovini, slabe volje pa so tudi volkovi, ki so izgubili prvo tekmo z Golden State Warriors z 88:99. Kljub dejstvu, da se je že po 12 minutah igre poškodoval Steph Curry, so večji del tekme zaostajali, tudi za več kot 20 točk.

Po tekmi je trener Chris Finch okrcal prvega zvezdnika Anthonyja Edwardsa, ki je v prvem krogu zasenčil Dončića in LeBrona Jamesa. »Vse se začne z Anthonyem, ni mu šlo in potem je kar nekoliko ugasnil. Ne bom izgubljal besed, če si vodja moštva, se moraš tudi obnašati kot vodja moštva in če nisi mentalno pripravljen na drugi krog končnice, potem ne vem, kaj delaš v mojem moštvu. Če ti met ne steče, moraš najti druge načine, da vplivaš na razplet tekme, predvsem pa moraš igrati s pravo energijo,« ni bil zadovoljen strateg Minnesote, ki na drugi tekmi pričakuje boljšo predstavo Edwardsa.

Curry je zaradi težav z zadnjo stegensko mišico vprašljiv za nastop na drugi tekmi, ki bo na sporedu v petek ob 2.30 zjutraj.