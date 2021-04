Račič podžupana razrešil zaradi nesoglasja glede cen odpadkov

Že več let se na Jesenicah namreč vsaj občasno srečujejo s smradom iz Male Mežakle, kjer delujeta center za ravnanje z odpadki in odlagališče. FOTO: Blaž Račič/Delo

Po tistem, ko je jeseniški župans ponedeljkom razrešilz mesta podžupana Občine Jesenice, se je danes na to odzval tudi Rebolj. Kot je zapisal na svojem facebook profilu, je Račič pogojeval njegovo nadaljnje opravljanje funkcije podžupana s podporo pri dvigu cen obdelave komunalnih odpadkov.»Preden pa se lahko pogovarjamo o dvigu cen, v SMC od koncesionarja pričakujemo, da izpolni svoje dosedanje obveze,« je pojasnil Rebolj. Poudaril je, da jim je v stranki na prvem mestu interes občanov, zato ne morejo podpirati županovih načrtov, ki so za občane po njihovem mnenju škodljivi. »Žal mi je, da župan ni pripravljen iskati rešitve v dialogu in predvsem v interesu občank in občanov,« je zapisal.Kot je navedel, so v SMC za razvoj mesta v preteklih letih vselej odgovorno sodelovali z županom in uspešno izvajali svoj program. Hkrati je dodal: »SMC bo tudi v opoziciji nadaljevala odgovorno izvajanje našega razvojnega programa. Še aktivneje pa bomo pristopili k pripravam na prihodnje volitve«.Račič v ponedeljkovem sporočilu, da se je odločil za razrešitev Rebolja s funkcije podžupana, konkretnih razlogov za to ni navedel. Zapisal je le, da se je izkazalo, da imata različne poglede na nekatera pomembna vprašanja prihodnjega razvoja občine in da konstruktivno sodelovanje na dosedanji način tako v prihodnje ni več mogoče. Račič je danes potrdil, da je bil povod za razrešitev Reboljevo stališče glede dviga cen obdelave odpadkov. »Od podžupana seveda pričakujem podporo in tudi nekaj lojalnosti, kar sem v tem primeru pogrešal,« je dejal. Spomnil je, da so odpadki na Jesenicah velik problem in da je zanje treba najti ustrezno rešitev.Jeseniški svetniki so na marčni seji z veliko večino zavrnili dvig cen obdelave komunalnih odpadkov. Tega je v dogovoru s koncesionarjem Ekogorjem predlagala občinska uprava, saj naj bi bila takšna rešitev kljub podražitvi mesečnih položnic za 62 centov na člana gospodinjstva za občane najboljša. Svetniki pa so v zavrnitvi predloga izpostavili izgubljeno zaupanje do koncesionarja.Že več let se na Jesenicah namreč vsaj občasno srečujejo s smradom iz Male Mežakle, kjer delujeta center za ravnanje z odpadki in odlagališče. Dlje časa se je na tem območju kopičila tudi lahka frakcija, ki je koncesionar ni odvažal v sežig. V zadnjih mesecih bale odpadkov z Male Mežakle sicer pospešeno odvažajo. Vendar po navedbah Ekogorja trenutno veljavna cena ne omogoča niti sprotne obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Predlagano povišanje cen pa bi zagotovilo tekočo obdelavo in zmanjševanje nakopičenih bal lahke frakcije.Račič je prepričan, da je takšna rešitev za občino in občane kljub dvigu cene najboljša ter da bosta kakršnakoli drugačna rešitev ali zamik pri reševanju te težave na koncu še dražja. Občina po zavrnitvi dviga cen trenutno sicer čaka, kakšne bodo nadaljnje poteze Ekogorja.