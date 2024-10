V Begunjah zaskrbljeni zaradi izlitja nevarnih snovi v Elanu

V Begunjah na Gorenjskem so prebivalci zaskrbljeni zaradi nedavnega izlitja nevarne snovi v podjetju Elan. Konec septembra se je zgodilo izlitje trdilca epoksi smole, pri čemer so gasilci izčrpali približno 800 litrov snovi iz jaškov. V Elanu dogodek označujejo kot manjši incident, vendar pa lokalna skupnost in civilna iniciativa izražata pomisleke glede ravnanja podjetja v takšnih primerih ter možnih posledic za prebivalce in okolje.

Krajevna skupnost Begunje je o incidentu izvedela od zaskrbljenih krajanov, ki so opazili gasilsko intervencijo in odprte jaške ob glavni cesti. Ker podjetje Elan ni obvestilo javnosti o dogodku, so sklepali, da incident ni imel večjih posledic za prebivalstvo in okolje. Kljub temu so od podjetja pričakovali uradno izjavo, vendar te niso prejeli, zato so sami zahtevali pojasnila. Elanov izvršni direktor Jeffrey Tirman jim je 2. oktobra odgovoril v angleščini, kar je razočaralo predstavnike krajevne skupnosti, ki so pričakovali komunikacijo v slovenščini.

Jeffrey Tirman je krajane pisno nagovoril v angleščini. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tirman je pojasnil, da je med postavljanjem manjšega rezervoarja padla kovinska konstrukcija, kar je povzročilo izlitje nekaj kilogramov nekorozivne epoksi smole, ki se je razlila delno na parkirišče in v odtok. Gasilci so skupaj z zunanjim izvajalcem poskrbeli za sanacijo območja. Tirman je zagotovil, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi in da incident ni povzročil dodatnih skrbi za okolje.

Krajani tudi proti širitvi Elana in zaposlovanju tujcev Podjetje Elan načrtuje širitev proizvodnje v Begunjah, kar vključuje gradnjo nove hale in prestavitev parkirišča za zaposlene na bližnja kmetijska zemljišča. Lokalni prebivalci se temu odločno upirajo zaradi vplivov na okolje in kakovost življenja, saj jih že zdaj motijo hrup, smrad in povečanje prometa. Poleg tega Elan načrtuje zaposlitev delavcev iz tujine, kar prebivalci vidijo kot še en razlog za nezadovoljstvo. Župan občine širitev podpira, krajani pa ne izključujejo možnosti protesta.

Dodatna pojasnila je na prošnjo Andreja Čuferja iz civilne iniciative Poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono podal direktor Gasilsko-reševalne službe Jesenice Robert Kejžar. Gasilci so na kraju pregledali jaške in v dveh našli omenjeno nevarno snov. Iz obeh jaškov so v cisterno prečrpali okoli 800 litrov snovi. Na kraj je prišlo tudi podjetje Ekol, ki je poskrbelo za še bolj temeljito črpanje in čiščenje usedlin.

V krajevni skupnosti pa pojasnila niso zadovoljila, saj niso prejeli ključnih informacij o vrsti nevarne snovi in njenih morebitnih vplivih. Civilna iniciativa je opozorila tudi na slabšo komunikacijo podjetja Elan z lokalnim prebivalstvom, odkar je v lasti skladov. Poleg izlitja nevarne snovi jih skrbijo še nočni sežigi lesenih odpadkov in morebitne nevarnosti zaradi solarnih panelov na strehi podjetja v primeru požara.