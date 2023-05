Alarmantno pomanjkanje neprofitnih stanovanj

V nadaljevanju preberite:

»Čeprav smo od leta 2002 do 2022 število lastnih stanovanj povečali za skoraj 45 odstotkov, se primanjkljaj neprofitnih najemnih stanovanj v Ljubljani celo povečuje. Z zanimanjem in velikim pričakovanjem čakamo na začetek konkretnih dejavnosti na stanovanjskem področju na državni ravni, saj je bila v koalicijski pogodbi stanovanjska politika – in s tem zagotavljanje javnih najemnih stanovanj – postavljena v ospredje.« To so zapisali v stanovanjskem programu MOL za prihodnja tri leta, iz katerega je razvidno tudi, da se bodo večje soseske začele graditi šele po letu 2026.