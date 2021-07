Aneks med MOL in državo težak kar 46 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Potem ko sta minister za javno upravo Boštjan Koritnik in župan Zoran Janković v začetku maja podpisala sporazum o sodelovanju med vlado in MOL pri projektih v glavnem mestu, bo v kratkem sklenjen že prvi aneks k pogodbi. Gre za 21 novih projektov, ki jih bosta do leta 2023 uresničili občina in država v okviru zakona o glavnem mestu.