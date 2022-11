Cene stojnic in sejemskih hišic so nespremenjene od leta 2014

V četrtek se je zaključil javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic in sejemskih hišic na Miklavževem in božično-novoletnem sejmu v središču prestolnice. Praznični sejem naj bi po nekaj letih potekal, vsaj upamo tako, brez omejitev in prekinitev, kakršne so denimo gostinci doživeli preteklo leto.

Poslovanje odvisno od vremena

Javni zavod Turizem Ljubljana je tudi letos pripravil razpis o oddaji stojnic in sejemskih hišic, ki jih za praznične dni zakupijo najbolj podjetni gostinci in trgovci. Ti se v veselem decembru zaradi množičnega obiska sejma in dogajanja v okrašenem in z lučkami oživljenem starem mestnem jedru nadejajo hitrega dodatnega zaslužka. Za to se je seveda treba potruditi, saj včasih temperature okoli božiča že padejo pod ničlo. In tvegati, saj zaslužek verjetno nikoli ni tako zelo odvisen od vremena kot v prazničnem decembru. Nezanemarljiv je tudi strošek električne energije. Kot so nam povedali v Turizmu Ljubljana, so letos gostincem in trgovcem v okviru razpisa v prvi fazi ponudili 31 darilnih stojnic in 19 gostinskih, od tega je devet velikih.

Lanski sejemski utrip v Ljubljani Foto Leon Vidic

Za Miklavževe dni od 3. do 6. decembra so pred Frančiškansko cerkvijo predvideli osem stojnic, za vsako bodo ponudniki odšteli po 333 evrov.

Cena najema hišice v okviru darilnega programa na prazničnem sejmu od 25. novembra do 1. januarja, z možnostjo podaljšanja do 8. januarja 2023 na Bregu, Petkovškovem nabrežju in Gallusovem nabrežju bo 1700 evrov.

Cena najema male gostinske hišice v prazničnem decembru je odvisna od lokacije. Najcenejša je na Bregu, kjer bodo gostinci zanjo odšteli 3000 evrov. Za hišico na Kongresnem trgu bodo odšteli precej več, 5000 evrov. Najdražji je najem male gostinske hišice na Cankarjevem nabrežju, cena znaša polnih 6000 evrov. Pri tem se dodatno zaračunata priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1750 evrov (priključna moč 3 x 16 A).

V središču Ljubljane bo v decembru torej obratovalo devet velikih gostinskih hišic. Na Gallusovem nabrežju bo za hišico treba odšteti 5000 evrov, na Bregu 10.000 evrov, za hišico na Kongresnem trgu, na Stritarjevi ulici in na križišču Wolfove in Kongresnega trga ter na Prešernovem trgu 12.000 evrov. Na elitnem Cankarjevem nabrežju pa bo velika gostinska hišica stala 15.000 evrov. Velikosti primerno je dražja tudi elektrika, najemnika bo stala 2625 evrov.

Restavracije niso ujele predkoronskega poslovanja

Kot so nam zatrdili na Turizmu Ljubljana, so cene najema stojnic in hišic praktično enake že vse od leta 2014. Niso jih niti uskladili z inflacijo, nekaj dražja je le elektrika. Veselega decembra 2018 so veliki gostinci zanjo odšteli po 1830 evrov.

Zaslužek gostincev in trgovcev je močno odvisen od vremena Foto Blaž Samec

Med gostinci spet poteka živahna debata, ali se najem te ali one hišice in prodaja na prazničnem sejmu sredi Ljubljane sploh splača. Večina ljubljanskih gostiln in restavracij še ni ujela ravni predkoronskega poslovanja. Zaradi slabega obiska jih je kar nekaj skrajšalo delovni čas. Pogosto na vratih preberemo: kuhinja obratuje samo do 15. ure. Covid-19 je pustil posledice, zato si nihče ne upa napovedati, kako bomo zapravljali v prihajajočem veselem decembru. Iz Zavoda Turizem Ljubljana so sporočili, da se je na razpis prijavilo lepo število gostincev, medtem ko je za darilne hišice nekaj manj povpraševanja.