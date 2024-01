Center znanosti le še na papirju

V nadaljevanju preberite:

Po prvotnih načrtih bi moralo ministrstvo za visoko šolstvo do konca leta 2024 v Trnovem zgraditi Center znanosti. V tej instituciji bi se prepletali znanost, gospodarstvo, kultura in izobraževanje. Projekt, ki je bil še pred slabima dvema letoma ocenjen na okoli 31,1 milijona evrov in se je podražil že za 20 milijonov evrov, bo očitno počakal na novo vladno ekipo. Na visokošolskem ministrstvu namreč pojasnjujejo, da v državnem proračunu za letos in tudi za prihodnje leto denarja ni.