Denar za prenovo Bloudkovega parka tudi iz Bruslja

Spomeniško zaščiten Bloudkov park v Tivoliju, ki leži na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, bo za dobrih 1,67 milijona evrov prenovila Lesnina MG Oprema. Zanimivo je, da so za ta projekt na občini prejeli tudi okoli 820 tisoč evrov nepovratnih državnih in evropskih sredstev. Ker so Bloudkovo igrišče v parku Tivoli zadnjih 65 let le delno obnavljali, ga bodo letos celovito prenovili.

Po dveh krogih pogajanj s tremi ponudniki so se v začetku meseca na magistratu odločili za najcenejšo ponudbo, ki jo je oddala družba Lesnina MG Oprema. Gre za ljubljansko podjetje, ki je skupaj s koprskim gradbincem Makro 5 Gradnje opremilo tudi Športni center Ilirija in Vodnikovo domačijo v Šiški. Zasebna družba, ki jo vodi Boštjan Mencinger in zaposluje 29 ljudi, je po podatkih aplikacije Erar od septembra 2015 do marca letos na račun poslovanja z ljubljansko občino zaslužila 13,3 milijona evrov. Na februarja objavljen občinski razpis za prenovo Bloudkovega parka sta ponudbi oddali tudi družbi Makro 5 Gradnje in Dema Plus, vendar je Lesnina MG prvotno ceno znižala za kar 876 tisočakov (brez DDV) in bila tudi izbrana. In kaj vse bodo prenovili v tem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib?

Lesnina MG Oprema ponudila najvišjo ceno in jo po pogajanjih bistveno znižala. Namestili bodo nova igrala, prenovili fontano in kotalkališče ter uredili zelene površine. Bloudkov park je bil izdelan po načrtu arhitekta Marjana Božiča.

Otroško igrišče že od leta 1960

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je bil Bloudkov park po načrtu arhitekta in športnega projektanta Marjana Božiča zasnovan leta 1960 ter leži med teniškimi igrišči, igriščem za mini golf, parkiriščem Tivoli I in bazenom Tivoli. Dober hektar veliki park vključuje še kotalkališče in otroško igrišče s parkovnimi potmi. Lesnina MG Oprema, ki je bila v začetku meseca izbrana za glavnega izvajalca, bo tako prenovila kotalkališče, otroško igrišče in parkovne poti in uredila obstoječo fontano na otroškem igrišču v Tivoliju.

Z magistrata so prav včeraj sporočili, da so od ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj prejeli odločitev o odobritvi 819.372 evrov nepovratnih sredstev za ta projekt, polovico bo sofinancirala država, polovico pa Evropska unija. V rebalansu občinskega proračuna za letos pa so zapisali, da bo občina za ta projekt namenila dobrih 242 tisočakov, dodatnih 361 tisoč evrov pa bodo porabili iz proračunske postavke, namenjene za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč. Bloudkov park sodi med 218 otroških igrišč, ki jih ljubljanska občina redno vzdržuje, in ker sodi v prvo kategorijo, ga Voka Snaga tudi vsak dan čisti.

Po izvirnih načrtih

»Pri prenovi se bomo oprli na izvirno ureditev oziroma načrte za igrišče. Predvidena je kombinacija novih tipskih igral in postavitev naravnih elementov, namenjenih klasični otroški igri – guganju, dričanju in vrtenju. Celotno igrišče je namenjeno predvsem predšolskim otrokom, tako da bo večina igral prilagojena starostni skupini od treh let naprej,« pojasnjujejo na magistratu. Med prenovo bodo ohranili elemente iz prvotne zasnove in upoštevali zasnovo poti ter programske členitve znotraj igrišča. Ohranili bodo tudi tri hribine s tuneli, jezerce z mostičkom, skulpturo zmaja na drogu, peskovnik in skulpturo ribe, ki je delo kiparke Vladimire Bratuž. Na igrišču bodo zasadili nova drevesa in grmovnice. »S prenovo igrišča bomo omogočili dostop prebivalcem do obnovljenih zelenih površin, kar bo spodbudilo aktivno udeležbo in izboljšalo kakovost življenja,« so zapisali v proračunskem dokumentu.