Divji kostanj bodo morali odstraniti

Projekt prenove ljubljanske Drame na sedanji lokaciji je aktualen že več desetletij. Leta 1995 so bile izdelane projektne naloge in dva natečaja, prvi leta 2001 in drugi leta 2017. Projekt, ki je bil izbran na zadnjem natečaju, je bil dopolnjen leta 2019, njegova ključna prvina pa je podzemna avla, ki povezuje stare in nove dvorane ter druge prostore in tako še bolj odpira to kulturno ustanovo javnosti.

»Na žalost in s težkim srcem smo se odločili, da se temu kostanju odpovemo ob vsem zavedanju, kaj to pomeni. Odločili smo se, da z zunanjo ureditvijo Drame zagotovimo več dreves, kot jih je zdaj. Drevesa nad novim foajejem ne bodo ostala, bo pa na drugi strani ceste posajenih več novih dreves, ker jih zdaj ni. Z ljubljansko občino smo se namreč dogovorili, da bomo vse javne površine okoli Drame uredili kot enotno zunanjo ureditev, zato bo zelenja več kot zdaj. Ni pa še odločeno, katera drevesa bodo posajena,« je povedal Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, pristojen za investicije in kulturno dediščino.